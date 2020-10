Furgoncino, trattore, irrigatori: all’asta i mezzi e le attrezzature del Comune

SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora mette all’asta sette lotti di mezzi e attrezzature. Si tratta di una piastra vibrante compattante con motore a benzina da manutenere, marca Maker, sprovvista di certificazione (lotto 1, base d’asta 350 euro); un trinciatutto semovente modello “Bertolini 134” con testata trinciante e motore a benzina da manutenere, sprovvisto di certificazione. (lotto 2 base d’asta 180 euro); La motofalciatrice con motore a benzina, marca Fort serie 183, da manutenere, sprovvista di certificazione (lotto 3 base d’asta 180 euro); cisterna in acciaio con motore a benzina aspirante, da manutenere, sprovvista di certificazione (lotto 4, base d’asta 350 euro); due irrigatori semoventi di 50 metri, funzionanti, anno di costruzione 2016 (lotto 5, base d’asta 1.500 euro); autoveicolo cassonato tipo VEM targato EZ604JX (utilizzabile per pezzi di ricambio oppure da ripristinare) (lotto 6, base d’asta 1.300 euro); Terna JCB 3CX anno d’immatricolazione 06/12/1988 (funzionate ma con alcuni lavori da effettuare) (lotto 7, base d’asta 3.500 euro.)

Il prezzo offerto per ciascun lotto dovrà essere pari o superiore alla base d’asta. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese accessorie per il prelievo, la consegna, il passaggio di proprietà e le altre pratiche. Per chiedere informazioni o poter visionare i mezzi e le attrezzature prendere appuntamento con Giorgio Monaci, dell’area Servizi Tecnici del Comune allo 0564.965334 o al 366.3476230. Possono partecipare alla presente asta sia persone fisiche che giuridiche (aziende o privati), in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione.

Per partecipare occorre far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Fiora, piazza Garibaldi 25–58037–Santa Fiora(GR), entro le ore 12 di martedì 24 novembre, un plico sigillato in busta chiusa e controfirmato con i riferimenti del mittente e la seguente dicitura “Offerta per asta pubblica -vendita mezzi e attrezzature– non aprire”. (Orario di apertura al pubblico dell’ufficio: dal lunedì al sabato 10-13; previo appuntamento telefonico per la consegna a mano).

Il plico dovrà contenere, pena di esclusione, due buste chiuse: una con la dicitura documentazione nella quale inserire modello autocertificazione allegato 1, copia della carta di identità, eventuale documentazione quali procure; copia fotostatica di un documento d’identità di tutti i sottoscrittori l’offerta. Una seconda busta, con la dicitura offerta, nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti: modello offerta economica allegato 2, in bollo da 16 euro, debitamente compilato e sottoscritto, nonché copia della carta di identità del firmatario. L’offerta dovrà essere sottoscritta de dovrà contenere le seguenti generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale recapito telefonico e codice fiscale.

La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 25 novembre 2020, alle ore 9, presso il Comune di Santa Fiora, piazza Garibaldi, 12.

Al seguente link l’avviso pubblico e gli allegati:

https://www.comune.santafiora.gr.it/index.php/2013-11-13-11-21-18/2-non-categorizzato/1097-asta-pubblica-per-vendita-mezzi-e-attrezzature-suddivisa-in-8-lotti-separati