Coronavirus, caso a scuola: chiuse due classi, studenti in quarantena

SORANO – “Questa sera la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ha comunicato al Comune che, a seguito di un caso positivo accertato nel plesso di Sorano, le classi prima e seconda della scuola primaria resteranno in isolamento a casa fino al 31 ottobre. Fino a qui la comunicazione. A quanto risulta il caso in questione riguarda una persona adulta residente in altro Comune”.

A scriverlo, ieri sera su Facebook, il Comune di Sorano.

“L’assessore alla pubblica istruzione Roberto Carrucola, d’ intesa con il sindaco, ha espresso alla dirigente la disponibilità del Comune per ogni utile collaborazione” conclude l’ente.