Circolo Pattinatori, rinviate la sfida con lo Scandiano e le gare delle squadre giovanili

GROSSETO – La Fisr ha rinviato a data da destinarsi la gara Roller Scandiano-Edilfox Grosseto, valida per la quarta giornata del campionato di serie A1. Una decisione legata alla positività di un membro dello staff della formazione grossetana. Verrà invece presa mercoledì 4 novembre una decisione sul match casalingo tra i ragazzi di Federico Paghi e l’attuale capolista Wasken Lodi, in programma il 7 novembre sulla pista di via Mercurio. Il gruppo squadra del Circolo Pattinatori, in quarantena obbligatoria su disposizione dell’ASL sud-est Toscana, verrà sottoposto infatti a tampone, all’inizio della prossima settimana.

Rinviate anche le partite del settore giovanile previste per sabato e domenica «perché alcuni giocatori della squadra di A1 allenano i ragazzi delle giovanili, così come altri sono figli di dirigenti attualmente in quarantena». La società ha deciso di sospendere tutta l’attività degli allenamenti, fino a quando non verranno effettuati i tamponi di controllo e gli stessi avranno esito negativo.