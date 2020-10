1 e 2 novembre: le celebrazioni in Maremma

GROSSETO – Santi e defunti, una solennità e una commemorazione profondamente intrecciate fra loro. L’1 novembre la Chiesa celebra coloro che hanno raggiunto la pienezza della grazia uniformando la loro vita al Vangelo. Il 2 commemora quanti “ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace”.

LE CELEBRAZIONI il 1 novembre

Alle 11 il vescovo presiede la Messa solenne in Cattedrale. Alle 15.30 sarà al cimitero di Sterpeto, dove presiederà un momento di preghiera comunitario, davanti alla cappella (lungo il viale centrale), a cui seguirà la benedizione delle tombe. In questo gesto il Vescovo sarà coadiuvato da sacerdoti delle parrocchie del comune di Grosseto, ognuno dei quali, al termine del momento comunitario di preghiera, si recherà in un settore del cimitero per l’aspersione delle tombe con l’acqua benedetta. Il vescovo si recherà a benedire il monumento ai caduti.

A Sterpeto, alle 9.30 Messa presieduta dal cappellano don Mirko Scoccati

Sempre il cappellano invita tutti ad un gesto da fare in famiglia: accendere un piccolo lumino in casa la sera del 1 novembre alle 21.30, mentre la campana del cimitero batterà i rintocchi, e pregare per i defunti. Durante l’ottavario dei defunti (1-8 novembre), a Sterpeto si alterneranno alcune parrocchie per un momento di preghiera e di benedizione sulle tombe, alle ore 16: il 3 la parrocchia dell’Addolorata, il 4 Roselle, il 5 il Cottolengo.

Al cimitero della Misericordia il 1 novembre Messa alle 15.30

LE CELEBRAZIONI il 2 novembre

Il vescovo sarà al cimitero della Misericordia, dove alle 15 celebrerà la Messa per i defunti e benedirà le tombe. Messe anche alle 9.30, 10.30, e 16.30.

A Sterpeto Messe alle 9.15 e alle 16 celebrate in cappella (posti a sedere, massimo 15 persone).

Ecco alcuni momenti nelle parrocchie.

A Braccagni il 1 novembre Messa alle 15 presso il cimitero del paese (condizioni meteo permettendo). A Sasso d’Ombrone il 2 novembre alle 15.30 Messa e benedizione delle tombe al cimitero. Nelle parrocchie di Scarlino e Scarlino scalo, il 2 Messa al cimitero di Scarlino alle ore 9. A Roccastrada il 2 novembre Messa al cimitero alle 15.30, mentre al mattino alle 10 al cimitero di Torniella. Anche ad Arcille il 2 novembre Messa alle ore 10 concelebrata dall’ex parroco don Michele Lamberti e dal nuovo parroco don Marius Balint. Sempre il 2 don Michele celebrerà alle 16 al cimitero di Batignano, sua nuova comunità. A Castiglione della Pescaia il 2 Messa alle 15.30 al cimitero presso l’altare dei caduti (condizioni meteo permettendo). Infine a Rispescia il 1 novembre Messe alle 8 e alle 11.15 mentre il 2 novembre alle 21. Ad Alberese il 1 novembre Messa alle 10 in parrocchia e alle 15 al cimitero, dove il parroco don Claudio celebrerà anche il 2 alle ore 10.