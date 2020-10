Riqualificare la città, l’annuncio del sindaco: «Parteciperemo al bando del Governo, attivo gruppo di lavoro»

GROSSETO – “E’ operativo già da tempo il gruppo di lavoro comunale intersettoriale per partecipare al bando di oltre 800 milioni di euro complessivi indetto dal Governo mirato alla riqualificazione dei centri abitati e delle frazioni”.

A darne notizia il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“L’Amministrazione comunale di Grosseto – prosegue -, che in questi anni si è distinta per la prontezza nell’intercettazione di fondi da destinare a maxi-progetti di rigenerazione urbana, sta lavorando su tre proposte distinte che potrebbero essere valide candidate all’intercettazione dei fondi messi a disposizione dal Governo: prima tra tutte l’area di via de Barberi, su cui insiste una situazione molto complessa che da tempo ha massima attenzione da parte dell’Amministrazione comunale. Situazione complicata a causa delle procedure fallimentari in corso che non consentono azioni dirette su quell’area da parte dell’Amministrazione. A questa si aggiungono altri due interventi che potrebbero essere valide e altrettanto importanti alternative.

Dopo un’attenta valutazione per cui sono già in corso gli incontri del gruppo di lavoro interno al municipio, l’Amministrazione comunale formulerà ufficialmente la propria proposta di recupero di una delle aree cittadine individuate che necessitano di interventi. Tutto ciò per ottenere finanziamenti.

Abbiamo validi tecnici e assessori propositivi che si fanno da fare e che da giorni stanno lavorando per portare a casa i fondi e dare risposte a Grosseto. Faremo, come siamo soliti fare, tutto il possibile. Questo ci permetterà allo stesso tempo di attenzionare tre aree e avere progetti disponibili a partecipare anche ad ulteriori bandi che in futuro si dovessero presentare. Perché la nostra prerogativa è proprio farci trovare pronti in tali occasioni.

Un ringraziamento a questo proposito va all’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi – conclude – che si sta impegnando per avanzare piani finanziabile, dando l’ennesima svolta positiva a questa città e buone notizie agli abitanti”.