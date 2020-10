Rifondazione: «Non si affronta il Covid chiudendo solo le attività di svago senza affrontare il problema trasporti»

GROSSETO – «Di sicuro non sappiamo quale potrebbe essere la soluzione migliore al problema o forse la meno peggio in questo caso, non abbiamo né la bacchetta magica né tantomeno le competenze per affrontare l’argomento Covid19 dal punto di vista tecnico e medico scientifico, crediamo però di avere un sufficiente buon senso per affermare con certezza che non si affronta il problema della diffusione dei contagi di fatto chiudendo solo le possibilità di svago concesse, bar, cinema, ristoranti teatri, allo stesso tempo dobbiamo continuare ad affollare bus, metropolitane, treni e le varie stazioni del trasporto pubblico» a dirlo, commentando le scelte del Dpcm, Rifondazione comunista Grosseto.

«Non è stato fatto nulla per il potenziamento dei trasporti, eppure una nuova ondata di contagi era sicuramente da mettere in conto, a danno ormai fatto si affianca come rinforzo al trasporto pubblico, o quel che ne rimane, il privato che ancora una volta quando si tratta di fare profitto sui servizi essenziali gode a scapito della collettività. Allo stesso modo dovremo continuare ad affollarci nelle grandi fabbriche dove spesso risulta difficile se non impossibile anche per come è organizzato il lavoro operare a distanza e in sicurezza».

«Ancora più problematica la situazione per quanto riguarda la sanità pubblica, ovvero il settore più duramente messo alla prova dal Covid19; a risentirne sono sia i cittadini ai quali viene spesso negato il diritto alla salute garantito dalla costituzione. A venire meno è anche il diritto di accedere alle cure, fenomeno questo non nuovo ma che si è reso ancora più evidente durante la pandemia dove a causa della scarsità sia di risorse che di posti letto che di personale medico sanitario si è spesso davanti al dilemma di chi curare per primo» prosegue Rifondazione.

«Estrema attenzione merita appunto il personale operante nella sanità: medici infermieri Oss , soccorritori costretti a rischi per la propria incolumità molto elevati sia a ritmi di lavoro estenuanti che poco o niente hanno a che fare con il rispetto della dignità di esseri umani e lavoratori; qualche volta sentiamo dire che la tale Asl ha aumentato i posti letto disponibili per le cure intensive e magari anche convenzionali, bene ma non benissimo verrebbe da dire, cosa sono queste operazioni di fronte ad anni di tagli che hanno eliminato migliaia di posti letto e non rimpiazzato altrettante migliaia di addetti?».

«Sicuramente poco più che tentativi più o meno mal riusciti di correre ai ripari è perciò assolutamente necessario recuperare anni di tagli indiscriminati e riparare i danni da essi causati basta perciò sovvenzioni a strutture sanitarie private ma esclusivamente a favore del pubblico . le misure adottate dal governo non sono come dice qualcuno esagerate ma casomai troppo leggere e mal ripartite andando a colpire solo alcuni settori. Si dovrebbe ad esempio impedire che si speculi sui tamponi si dovrebbero intensificare i controlli sui luoghi di lavoro e se si pensa invece diceva Conte in conferenza stampa di poterci affidare all’autoregolamentazione al contrario servono regole severe, controlli e sanzioni per chi infrange»