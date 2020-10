Michela, da Reginetta a copilota nel rally: «Un sogno che avevo sin da ragazzina»

FOLLONICA – Da Reginetta a copilota nel Rally della Maremma. È un sogno che si realizza quello della follonichese Michela Baldini, 23 anni.

La ragazza è stata, negli anni scorsi, Reginetta del carnevale, rappresentando il rione Cassarello nel 2016, rione in cui è nata e cresciuta. Ed ora realizza un suo antico sogno di quando era ragazzina: correre al Rally della Maremma come copilota in team con il fidanzato Luca.