Il Comune sbarca su Telegram: «Comunicazione ancora più istantanea con i cittadini»

FOLLONICA – Il Comune di Follonica, già molto social con le sue pagine istituzionali di Facebook, Twitter e Instagram, si apre ad un nuovo canale di informazione sull’app di messaggistica istantanea gratuita Telegram.

Telegram è molto semplice da usare e raccoglie tantissimo successo in tutto il mondo, anche per la facilità di condivisione di file anche molto pesanti, l’invio istantaneo e l’immediata consultazione: inoltre permette di inviare tempestivamente informazioni a tutti i cittadini che seguono il canale mantenendo il loro completo anonimato, non essendoci modo, per chi segue il canale, di sapere chi altri lo sta seguendo né i loro numeri di cellulare.

Per utilizzare Telegram sul proprio smartphone, tablet o pc occorre scaricare la App: per unirsi al canale del comune di Follonica basta cercare il canale t.me/comune di follonica.

Il Comune di Follonica utilizzerà, almeno per adesso, questo canale per informazioni utili di protezione civile quali allerte o criticità, implementandolo e arricchendolo via via con altre informazioni che richiedano massima tempestività.

“Una piattaforma di messaggeria istantanea che consente una maggiore tempestività d’informazione, un maggiore dettaglio e una copertura totale del territorio, con il vantaggio di essere a costo zero per l’Amministrazione Comunale e per i cittadini – dice l’assessora Mirjam Giorgieri – che potrebbe rivelarsi particolarmente utile in momenti di massima criticità”

Ovviamente nessuna variazione rispetto al servizio di Allertamento telefonico “Alert System” con sms sui cellulari e telefonate ai telefoni fissi e mobili in caso di allerte, che continuerà ad essere utilizzato.