Criminalità: migliora la posizione di Grosseto, ma preoccupa lo spaccio

GROSSETO – Pubblicata la consueta classifica de Il Sole 24 ore che fotografa l’indice di criminalità delle province italiane. Grosseto è al 39esimo posto.

I dati, che si riferiscono alle denunce registrate nel 2019 in relazione alla popolazione Istat della provincia al primo gennaio 2020, vedono Milano al primo posto come la provincia con il più alto numero di reati (6.697,4 ogni 100mila abitanti), seguita dal capoluogo della Toscana Firenze (6.209,8 denunce ogni 100mila abitanti) e da Rimini (5.884,1 denunce ogni 100mila abitanti). Oristano, invece, è la provincia più “sicura” d’Italia, piazzandosi in fondo alla classifica, alla 106esima posizione, con 1.606,3 denunce ogni 100mila abitanti.

La Provincia di Grosseto, come detto prima, è al 39esimo posto della classifica generale con 3.469 denunce ogni 100mila abitanti (il numero totale di denunce nel 2019 è 7.659). Scende rispetto allo scorso anno, quando si piazzava alla 23esima posizione con 8.979 denunce ogni 100mila abitanti. La Maremma, dunque, in un anno ha guadagnato punti in termini di “sicurezza”, almeno considerando il numero di denunce. Nel 2018 la Provincia di Grosseto era 28esima (9.020 denunce ogni 100mila abitanti), nel 2017 29esima (9.329 denunce ogni 100mila abitanti), nel 2016 (9.224 denunce ogni 100mila abitanti), infine era al 42esimo posto nel 2015 (9.585 denunce ogni 100mila abitanti).

Il Sole 24 ore, oltre a stendere una classifica generale, ordina tutte le province italiane anche per tipo di reato. La Provincia di Grosseto ha l’indice di criminalità più alto se si considera l’indicatore “spaccio”, posizionandosi al nono posto su 106 con 147 denunce, quasi 67 ogni 100mila abitanti. La Maremma ha l’indice di criminalità più basso (escludendo l’infanticidio, dove solo Piacenza e Vicenza hanno riscontrato denunce simili in tutta Italia) se si considera gli indicatori “associazione per delinquere” e “associazione di tipo mafioso“, essendo il numero di denunce pari a zero.

Di seguito tutti gli indicatori considerati dallo studio de Il Sole 24 ore per la Provincia di Grosseto, andando dalla posizione più alta ottenuta (+ criminalità) a quella più bassa (-criminalità):

SPACCIO – Grosseto è alla nona posizione con 147 denunce (66,6 denunce ogni 100mila abitanti);

OMICIDI COLPOSI – Grosseto è all’11esima posizione con 10 denunce (4,5 denunce ogni 100mila abitanti);

FURTO IN ABITAZIONE – Grosseto è alla 13esima posizione con 900 denunce (407,6 denunce ogni 100mila abitanti);

STUPEFACENTI – Grosseto è alla 15esima posizione con 183 denunce (82,9 denunce ogni 100mila abitanti);

FURTI CON STRAPPO – Grosseto è alla 18esima posizione con 40 denunce (18,1 denunce ogni 100mila abitanti);

SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE – Grosseto è alla 20esima posizione con 7 denunce (3,2 denunce ogni 100mila abitanti);

OMICIDI VOLONTARI CONSUMATI – Grosseto è alla 23esima posizione con due denunce (0,9 denunce ogni 100mila abitanti);

ALTRI DELITTI – Grosseto è alla 25esima posizione con 1.908 denunce (864,2 ogni 100mila abitanti);

INCENDI – Grosseto è alla 30esima posizione con 32 denunce (14,5 denunce ogni 100mila abitanti);

ESTORSIONI – Grosseto è alla 38esima posizione con 34 denunce (15,4 denunce ogni 100mila abitanti);

VIOLENZE SESSUALI – Grosseto è alla 40esima posizione con 18 denunce (8,2 denunce ogni 100mila abitanti);

FURTI – Grosseto è alla 42esima posizione con 3.130 denunce (1.417,7 denunce ogni 100mila abitanti);

OMICIDI DA INCIDENTE STRADALE – Grosseto è alla 43esima posizione con 5 denunce (2,3 denunce ogni 100mila abitanti);

FURTI IN ESERCIZI COMMERCIALI – Grosseto è alla 45esima posizione con 222 denunce (100,6 denunce ogni 100mila abitanti);

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO – Grosseto è alla 45esima posizione con zero denunce (pari merito dalla 30esima posizione);

TRUFFE E FRODI INFORMATICHE – Grosseto è alla 61esima posizione con 671 denunce (303,9 denunce ogni 100mila abitanti);

FURTI CON DESTREZZA – Grosseto è alla 62esima posizione con 157 denunce (71,1 denunce ogni 100mila abitanti);

TENTATI OMICIDI – Grosseto è alla 75esima posizione con 4 denunce (1,0 denunce ogni 100mila abitanti);

RAPINE – Grosseto è alla 82esima posizione con 30 denunce (13,6 denunce ogni 100mila abitanti);

RAPINE IN ABITAZIONI – Grosseto è alla 90esima posizione con 4 denunce (1,8 denunce ogni 100mila abitanti);

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – Grosseto è alla 91esima posizione con zero denunce (pari merito dalla 85esima posizione);

FURTI DI AUTOVETTURE – Grosseto è alla 95esima posizione con 36 denunce (16,3 denunce ogni 100mila abitanti);

RAPINE IN ESERCIZI COMMERCIALI – Grosseto è alla 98esima posizione con 2 denunce (0,9 denunce ogni 100mila abitanti);

RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO – Grosseto è alla 101esima posizione con una denuncia (0,5 denunce ogni 100mila abitanti).