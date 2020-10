Coronavirus in Italia: 24.991 nuovi casi, 3.416 guariti e 205 morti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

In aumento il numero dei nuovi casi positivi: sono 24.991, ieri erano 21.994 (+2.997). Ma aumenta anche il numero dei tamponi, 198.952, ovvero 24.554 in più di ieri (erano 174.398). I morti sono 205, in lieve diminuzione rispetto a ieri, quando se ne registravano 221 (-16). Crescono i guariti: sono 3.416, mentre ieri erano 3.362. In aumento i ricoveri, che crescono di 1.026, mentre ieri di +958.

ma aumentano le terapie intensive (ieri +76, oggi +127). In lieve diminuzioni le terapie intensive (+125, mentre ieri +127).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 276.457 (+21.367)

• Deceduti: 37.905 (+205)

• Dimessi/Guariti: 275.404 (+3.416)

• Ricoverati: 14.981 13.955 (+1.026)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.536 (+125)

• Tamponi: 15.152.038 (+124.686)

Totale casi: 589.766 (+24.991)