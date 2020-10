Concorsi, prove preselettive per i bandi alla Camera di commercio: ecco quando si svolgeranno

GROSSETO – La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha stabilito le date per effettuare le prove preselettive di due bandi di assunzione già avviati:

selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale di categoria giuridica C, profilo professionale “Assistente” di cui n.1 con riserva al personale già dipendente, da assegnare al servizio anagrafico certificativo. La prova preselettiva si terrà il 16 novembre 2020 presso il Palazzo dei Congressi di Pisa, Via Giacomo Matteotti, 1, alle ore 9 per i candidati dalla lettera “A” alla lettera “G” e alle ore 12.30 per i candidati dalla lettera “H” alla lettera “Z”;

selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un’unità di personale di categoria giuridica D, profilo professionale “istruttore” da assegnare all’ufficio dell’Organismo di composizione della crisi d’impresa. La prova preselettiva si terrà il giorno 16 novembre 2020 alle ore 16.00, presso il Palazzo dei Congressi di Pisa, Via Giacomo Matteotti, 1, 56124 Pisa.

Queste comunicazioni, pubblicate sul sito della Camera di commercio, costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e pertanto i candidati non riceveranno alcun ulteriore avviso in merito. Coloro che non abbiano ricevuto notizia di esclusione dalla procedura di selezione si presenteranno a sostenere la prova muniti del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dal concorso. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.

Eventuali variazioni della sede, giorno ed ora della prova preselettiva saranno pubblicate sul sito della Camera di Commercio www.lg.camcom.it.