Si ferma per un guasto, e un camion investe il furgone in avaria. Carico disperso sulla 4 corsie

GIUNCARICO – Sfiorata la tragedia questa sera intorno alle ore 19 sulla quattro corsie in direzione sud, poco dopo l’uscita di Giuncarico verso Grosseto. Un furgone è stato costretto a fermarsi sul bordo strada dopo aver costatato la foratura di una gomma. Sfortunatamente un camion sopraggiunto pochi minuti dopo pare non avesse visto il pericolo del veicolo fermo e l’ha investito in pieno. Fortunatamente il conducente del mezzo in avaria non si trovava più all’interno al momento dell’impatto. Era sceso a riparare il danno alla ruota e, in una reazione lampo, è riuscito a salvarsi prima dello schianto.

Al loro arrivo i soccorsi hanno trovato il camioncino completamente distrutto e attaccato al guardrail. Anche la parte anteriore del camion è stata danneggiata gravemente e dal suo interno si è sversato del gasolio sulla carreggiata, situazione che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per fermare la fuoriuscita del carburante.

Il carico del furgone, che trasportava legname, si è sparpagliato sulle corsie della superstrada, motivo per cui il traffico è stato inizialmente bloccato. In questo momento la strada è aperta al traffico, ma sono ancora in corsi i lavori di recupero. Si raccomanda prudenza sulla tratta.