“Presepi in galleria”: al via il contest. Come partecipare

GROSSETO – L’Istituzione Le Mura e la Diocesi di Grosseto lanciano la proposta di una una mostra di presepi nell’ambito di un’articolata serie di eventi culturali presso il Baluardo Fortezza delle Mura medicee di Grosseto, dal 5 al 29 dicembre.

La partecipazione alla realizzazione ed esposizione dei presepi è aperta a tutti: privati, famiglie, associazioni, organizzazioni, gruppi, Istituzioni pubbliche, parrocchie, scuole, centri ricreativi. L’iscrizione deve essere fatta entro il 10 novembre.

“Il presepe è di per sé un esplicito richiamo alla dimensione di fede del Natale – spiegano gli organizzatori – e proprio per questo la Diocesi e l’Istituzione Le Mura vogliono offrire ai partecipanti un contesto di assoluto prestigio quale appunto una delle gallerie di accesso alla Fortezza recentemente restaurate. La Troniera detta degli “Arcieri” è una location molto suggestiva e il posizionamento di presepi anche di grandi dimensioni sarà una bellissima attrattiva per tutti i visitatori che potranno apprezzare le opere esposte”.

La mostra dei presepi si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Al Cassero … E’ Natale” che offrirà tutta una serie di altre iniziative suggestive ed importanti anche dedicate ai bambini.

Per informazioni, eventuali sopralluoghi ed iscrizioni contattare i seguenti numeri:

Istituzione Le Mura 0564/488083/084 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

lemura@comune.grosseto.it

info@diocesidigrosseto.it

Lo svolgimento dell’intera manifestazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti e all’evolversi dell’attuale emergenza sanitaria.