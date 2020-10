Il Consiglio comunale si riunisce ma in modalità telematica: ecco di cosa si discuterà

MASSA MARITTIMA – Alle ore 21 di mercoledì 28 ottobre è convocato il Consiglio Comunale di Massa Marittima che si svolgerà con modalità telematica.

Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico – economica per la realizzazione di un edificio per dieci alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) che dovranno sorgere a Massa Marittima nell’area ex zona Peep in via Berlinguer; l’approvazione definitiva della variante urbanistica semplificata al Regolamento Urbanistico vigente di iniziativa privata per adeguamento della viabilità di accesso e riqualificazione dell’area denominata Sant’Anna.

Inoltre l’approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia di Grosseto e il Comune di Massa Marittima per l’adesione al servizio chiamato “Sistema Informativo Geografico di area vasta” (Sigav).