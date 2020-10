Halloween senza party, ma con le foto più belle: ecco l’idea della Croce Rossa

GAVORRANO – Come da tradizione anche questa volta la Croce Rossa di Gavorrano organizza una giornata dedicata alla festa halloween. Purtroppo, con l’emergenza sanitaria in corso, non sarà possibile trovarsi come gli altri anni nella sede della Cri per trascorrere una giornata insieme. Il comitato ha quindi pensato di organizzare un concorso fotografico a premi per non dover rinunciare del tutto alla festa più spaventosa dell’anno.

Sono tre le categorie del concorso:

1. “Miglior zucca”, categoria in cui devono essere fotografate zucche intagliate (non disegni);

2. “Miglior travestimento”, le foto devono ritrarre i bambini mascherati (anche più di un bambino nella stessa foto);

3. “Miglior addobbo”, le foto devono ritrarre una parte della casa (esempio: una stanza, il giardino oppure un angolo creato dalle pareti) decorata a tema halloween.

E’ possibile partecipare ad una o più categorie, inviando però una sola foto per ciascuna. I partecipanti al concorso avranno la possibilità di vincere premi di natura alimentare presso alcuni esercenti del territorio locale.

Il concorso scade il 31 ottobre ed è aperto a tutti i residenti del comune di Gavorrano. Per l’iscrizione (gratuita) basta compilare il modulo Google dal seguente link: https://forms.gle/UENVmkaombXGXPneA dove si può trovare anche il regolamento completo e i premi in palio.