Coronavirus in Italia: 21.994 nuovi casi, 3.362 guariti e 221 morti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

In aumento il numero dei nuovi casi positivi: sono 21.994, ieri erano 17.012 (+4.982). Ma aumenta anche il numero dei tamponi, 174.398, ovvero 49.712 in più di ieri (erano 124.686). I morti sono 221, in aumento rispetto a ieri, quando se ne registravano 141 (+80). Crescono i guariti: sono 3.362, mentre ieri erano 2.423. Diminuiscono di poco i ricoveri, ma aumentano le terapie intensive (ieri +76, oggi +127).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 255.090 (+18.406)

• Deceduti: 37.700 (+221)

• Dimessi/Guariti: 271.988 (+3.362)

• Ricoverati: 13.955 (+958)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.411 (+127)

• Tamponi: 14.778.688 (+124.686)

Totale casi: 564.778 (+21.994)