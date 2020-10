Coronavirus, il Comune raccoglie le richieste dei commercianti: ecco tutti i provvedimenti

GROSSETO – “L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei commercianti e degli esercenti tutti i canali del Nucleo Fenice, cabina di regia per il rilancio dell’economia già sperimentata nel lockdown. L’idea è quella di arrivare direttamente alla Regione e al Governo attraverso le giuste e tempestive richieste”.

A scriverlo, in una nota, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“A questo proposito le associazioni di categoria hanno già annunciato di essere pronte a sostenere l’appello dei sindaci della provincia sulle modifiche al Dpcm – prosegue -, che io stesso veicolerò agli Enti competenti. Concordiamo tutti sul fatto che sarebbe stata più opportuna una chiusura a zone, in base ai dati epidemiologici, piuttosto che una chiusura generalizzata basata sulla tipologia di attività.

Nel corso dell’incontro di oggi in Comune abbiamo deciso di concentrarci anche su aspetti pratici, ad esempio quello di dare il massimo sostegno ai locali e alle attività commerciali nell’orario di apertura previsto dal Dpcm, iniziando anche a pensare alle festività natalizie e con progetti più a lungo termine da condividere in tutta la provincia anche attraverso il coordinamento dell’Ente provinciale.

Non solo: il Comune di Grosseto adotterà una campagna per invitare tutti a sostenere le attività economiche locali in questo difficile momento.

Abbiamo inoltre comunicato alle associazioni di categoria l’intensificazione dei controlli, sia preventivi sia sanzionatori, da parte della Polizia municipale sugli assembramenti in luoghi pubblici, come le Mura, spazi verdi, parchi e altri punti della città che meritano attenzione.

Massima attenzione anche all’ingresso e all’uscita dalle scuole con tanti progetti anche in collaborazione con il volontariato e con la Polizia provinciale.

Grazie – conclude – all’assessore alle Attività produttive e al Commercio Riccardo Ginanneschi e all’assessore alla Sicurezza Fausto Turbanti“.