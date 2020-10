Zecchini e Palazzoli restano all’Atletica Grosseto. Il sindaco: «Grazie per il lavoro svolto»

GROSSETO – L’Amministrazione comunale conferma l’affidamento diretto della gestione dello stadio Carlo Zecchini e del campo di alleggerimento Nilo Palazzoli all’associazione sportiva dilettantistica Atletica leggera Grosseto fino a febbraio 2022.

Una decisione presa dalla Giunta in considerazione della buona gestione rilevata nel corso dell’ultimo anno da parte dell’Atletica.

La società U.s. Grosseto 1912, impegnata nel grande investimento per la creazione del Centro sportivo di Roselle, continuerà a utilizzare gratuitamente l’impianto.

“Ringrazio l’Asd Atletica leggera Grosseto – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – per l’ottimo lavoro svolto in quest’anno di gestione dello stadio e del campo di alleggerimento. Tra le nostre priorità c’è l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali in modo prioritario ad associazioni e gruppi sportivi, anche in un’ottica di valorizzazione del patrimonio dell’Ente”.

L’impianto in questione è dotato anche di un campo di atletica, per il quale L’Amministrazione e l’associazione stessa hanno fatto notevoli investimenti.

“L’Asd Atletica leggera – sottolinea l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – ha tenuto l’impianto sempre in ordine, curandone la manutenzione in maniera puntuale, e pronto a ospitare gli allenamenti e le partite dell’U.s. Grosseto 1912. Per questo abbiamo deciso di rinnovarle la nostra fiducia per altri 16 mesi e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e lavorano per simili risultati”.