L’oscar della tv e del cinema sportivo alla Selecao sacerdoti di Moreno Buccianti

FOLLONICA – La Selecao internazionale sacerdoti calcio guidata dal maremmano Moreno Buccianti in rampa di lancio. La Ficts (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, organismo riconosciuto dal Cio – Comitato Internazionale Olimpico – ha approvato il conferimento – in occasione della “cerimonia di inaugurazione” di “Sport movies & tv 2020 – 38th Milano International Ficts Fest” (www.sportmoviestv.com) all’auditorium Testori, Regione Lombardia, (Piazza Città di Lombardia 1 – Via Melchiorre Gioia 37, Milano), sabato 7 novembre alle ore 17 della “Guirlande D’honneur 2020” la più alta onorificenza della Ficts, considerata l’“Oscar della TV e del Cinema sportivo”, riservata a quei personaggi dello sport, del cinema e della tv che si sono distinti in una significativa azione di promozione dei valori culturali ed etici, alla Selecao internazionale sacerdoti calcio. La cerimonia sarà interamente trasmessa in tv e online. L’ambitissimo riconoscimento, che comprende l’inserimento nella “Ficts Hall of Fame”, in passato, è stato assegnato, tra gli altri, a Pelè, Yelena Isinbayeva, Ottavio Missoni, Johan Cruyff, Mohamed Al Fayed, Edoardo Mangiarotti, Marcello Lippi, Sergey Bubka, Yuri Chechi, “Le Farfalle” Nazio nale Italiana di Ginnastica Ritmica, Alex Zanardi, Dick Fosbury, Mike Tyson, Martin Scorsese, Hugh Hudson, Zhang Yimou, Giuseppe Tornatore, José Carreras, Robert Redford, Leni Riefenstahl, Ennio Morricone, Alberto Sordi, Mina Papatheodorou Valyraki, Bud Spencer, Philippe Leroy, Franco Zeffirelli, Hugh Laurie.

“Sport movies & tv 2020”, in programma dal 7 all’11 novembre, costituisce la finale annuale di 20 festival del “world ficts challenge”, campionato mondiale della televisione, del cinema e della comunicazione e della cultura sportiva nei 5 Continenti: Pechino (Cina), Nairobi (Kenya), Lisbon (Portogallo), Rotterdam (Olanda), Tehran (Iran), Zlatibor (Serbia), Tashkent (Uzbekistan), Cortina d’Ampezzo (Italia), Kampala (Uganda), Liberec (Rep. Ceca), Pristina (Kosovo), Cote d’Azur (Francia), Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina), Buenos Aires (Argentina) – all’insegna dello slogan “culture through sport”. Rinviati al 2021 per Covid-19: Indianapolis (USA), Barcellona (Spagna), Rio de Janeiro (Brasile), Nagano (Giappone), Kingston (Giamaica), Casablanca (Marocco), Sochi (Russia).

L’evento comprendente proiezioni, meeting, workshop e mostre è articolato in 5 sedi diffuse nella città di Milano, ad ingresso gratuito con prenotazione. un’ampia partecipazione nazionale ed internazionale, caratterizzata dalla qualità delle opere iscritte e dalla presenza di prestigiosi ospiti, rende la 38° edizione di “sport movies & tv” una considerevole vetrina internazionale per media, emittenti televisive, network mondiali, radio, case di produzione, produttori, registi, comitati olimpici e federazioni sportive, campioni sportivi, agenzie pubblicitarie e di comunicazione. per ulteriori informazioni: sito internet http://www.sportmoviestv.com la seleçao internazionale sacerdoti calcio è una associazione composta da sacerdoti italiani e di altri paesi, tutti con la passione per il calcio. L’intento del fondatore Moreno Buccianti, ex calciatore e tecnico collaboratore della Figc, fu quello di radunare sacerdoti da tutta Italia con la passione per il calcio per giocare delle partite affrontando altre rappresentative.