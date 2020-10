Il sindaco che vorrei: ultima settimana di voto, poi la fase finale. Ecco la classifica aggiornata

GROSSETO – Nuova classifica per l’edizione 2020 de “Il sindaco che vorrei”. Sono già diversi i voti arrivati alla nostra redazione e naturalmente vi invitiamo a continuare a votare e ad inviarci le vostre preferenze. Votare è facile, basta seguire le istruzioni in fondo a questo articolo.

Le classifiche Comune per Comune – Ecco le classifiche nei cinque comuni che andranno al voto nel 2021 in provincia di Grosseto.

Grosseto – Emanuele Perugini 119 Matteo Della Negra 71 Ciro Cirillo 57 Antonfrancesco Vivarelli Colonna 55 Carlo De Martis 55 Daniela Castiglione 37 Gino Tornusciolo 29 Amedeo Gabrielli 17 Nikita Nikonov 16 Riccardo Gambelli 15 Emilio Celata 15 Claudio Boccini 13 Fabrizio Rossi 7 Fausto Turbanti 6 Valerio Pizzuti 6 Leonardo Marras 6 Giacomo Manunzio 6 Thomas Valle 5 Lucia Morucci 5 Claudio Minozzi 5 Christian Sensi 4 Rinaldo Carlicchi 4 Gabriella Capone 4 Anna Rita Bramerini 4 Salvatore Allocca 4 Lorenzo Mascagni 3 Giacomo Gori 3 Gabriele Fusini 3 Daniele Dolfi 3 Leonardo Culicchi 3 Marco Barzanti 3 Carlo Vivarelli 2 Sabina Rombaldi 2 Alessio Pernazza 2 Andrea Marchi 2 Pier Cristoforo Giulianotti 2 Massimiliano Frascino 2 Paolo Borghi 2 Massimiliano Venturacci 1 Raffaella Trombini 1 Fabrizio Tistarelli 1 Giacomo Termine 1 Luciano Serra 1 Matteo Salvini 1 Stefano Rosini 1 Umberto Pone 1 Mauro Pogorelli 1 Gianluigi Perruzza 1 Gianpaola Pachetti 1 Claudio Cosimo Pacella 1 Elena Nappi 1 Mirella Milli 1 Michele Marchese 1 Guido Magagnini 1 Piergiorgio Londini 1 Giovanni Lamioni 1 Naim Iagnocco 1 Francesco Giorgi 1 Francesco Gentili 1 Salvatore Furnari 1 Giancarlo Farnetani 1 Michele Falagiani 1 Giovanni Di Meo 1 Alessandra Della Dora 1 Biagio Dalise 1 Jacopo Cipriani 1 Giacomo Cerboni 1 Francesco Carri 1 Ermindo Caproni 1 Katia Calamai 1 Gino Bianchi 1 Maurizio Bernardini 1 Andrea Benini 1 Salvatore Zullo 1

Castiglione della Pescaia – Nicola Magazzini 12 Elena Nappi 11 Federico Mazzarello 3 Maurizio Allegria 2 Giacomo Carraresi 2 Gianni Massai 2 Giancarlo Farnetani 1 Leonardo Marras 1 Marcello Mazzeo 1 Francesca Mucci 1 Massimiliano Palmieri 1 Leonardo Saletti 1 Rossano Scaccini 1

Orbetello – Andrea Casamenti 36 Roberto Lopez 9 Graziella Pesenti 3 Leonardo Marras 3 Alessandro Ragusa 2 Chiara Piccini 1 Luigi Piccini 1 Gustavo Mandrugiola 1 Fabio Lubrano 1 Luca Guerrieri 1 Gianni De Gennaro 1 Antonietta Covitto 1 Valentino Bisconti 1

Roccalbegna – Davide Mariotti 3 Massimo Galli 3

Scansano – Stefano Rosini 7, Gianluca Mazzuoli 3, Bendetto Grechi 1

Il sindaco che vorrei: che cosa è – L’iniziativa è già conosciuta e si chiama “Il sindaco che vorrei” e consentirà a tutti i lettori di indicare direttamente alla nostra redazione, in modo totalmente anonimo, attraverso un modulo da riempire, quale sia il loro candidato preferito. Come nell’ultima edizione de “Il sindaco che vorrei”, questa volta ogni lettore potrà inviare soltanto un’unica preferenza. Questa prima fase in cui i lettori potranno indicare la loro preferenza sarà poi seguita da una seconda fase nella quale i primi dieci candidati che hanno ottenuto più preferenze saranno inseriti in un nuovo sondaggio. Ogni settimana poi pubblicheremo la classifica aggiornata con le preferenze ottenute dai vari candidati che saranno proposti.

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.

Per partecipare: come si propongono i candidati – Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo i quattro moduli in basso divisi per Comuni. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le due classifiche dei candidati. Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

