Grisanti: «Le giornate del Fai danno luce ai nostri borghi»

CAMPAGNATICO – “Ringrazio il Fai per aver scelto Campagnatico per le sue giornate, È la dimostrazione che i nostri borghi rappresentano dei tesori spesso nascosti”. Lo afferma il sindaco di Campagnatico, Luca Grisanti.

“Questa iniziativa contribuisce a farli venire alla luce del sole – spiega il sindaco – ma soprattutto dimostra ai residenti, ancora più che ai turisti, che a volte basta allontanarsi di poco dalla città per scoprire delle realtà di grande pregio che, spesso, non si conoscono o si danno per scontate. Invece meritano attenzione. Da qui il mio plauso al Fai per un’attività che va in questo senso e che è sicuramente da apprezzare”.