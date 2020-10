Coronavirus, saltano gli ultimi concerti di “Autunno Musicale”. Appuntamenti in diretta YouTube

GROSSETO – Nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Dpcm del 24 ottobre 2020, il progetto “Autunno Musicale in Bianco e in Nero – Giornate Pianistiche Internazionali Ottobre 2020” realizzato dall’ Associazione Culturale Recondite Armonie con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto, non si potrà svolgere in presenza di pubblico. Per questo motivo le ultime due serate della kermesse dedicata alla musica classica verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube del Comune di Grosseto, disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

IL PROGRAMMA

Oggi, lunedì 26 Ottobre, ore 20.30 una selezione di giovani talenti del pianoforte. Suoneranno Frida Favilli, Jacopo D’ambra, Daniele Greco, Dan Blank, Alessio Tonelli, Sofia Symonds, Elizaveta Bondareva, Francesco Mazzonetto, Leonardo Ricci, Mattias Antonio Glavinic.

Martedì 27 ottobre ore 20.30 “Pianoforte & Orchestra” con Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani diretta dal Maestro Massimo Merone e i solisti Leonardo Rossi, Emanuele De Luca, Sofia Symonds, Dan Blank, Alessio Tonelli, Mattias Antonio Glavinic eseguiranno alcuni movimenti da celebri concerti per strumento solista e Orchestra di J.S.Bach, J.Haydn, L.v.Beethoven e P.I.Tchaikovsky.