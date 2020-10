Coronavirus, in Italia altri 141 morti. I nuovi casi sono 17.012, crescono ancora i ricoveri

GROSSETO – Nuovo aggiornamento per quanto riguarda i dati diffusi dal ministero della Salute sul contagio da coronavirus in Italia. In calo il numero dei nuovi casi positivi: sono 17.012. Ma è più basso anche il numero dei tamponi, 124.686, ovvero 37.194 in meno di ieri. I morti sono in aumento, 141 (ieri 128).

Ecco i dettagli:

• Attualmente positivi: 236.684 (+14.443)

• Deceduti: 37.479 sono decedute (+141)

• Dimessi/Guariti: 268.626 sono state dimesse (+2.423)

• Ricoverati: 12.997 (+991)

• di cui in Terapia Intensiva: 1.284 (+76)

• Tamponi: 14.778.688 (+124.686)

Totale casi: 542.789 persone (+17.012)