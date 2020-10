Bottino pieno per le giovanili dell’Hc Castiglione: successi a Forte dei Marmi e a Siena

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Bottino pieno le due formazioni giovanili dell’Hc Castiglione, entrambe vincenti in trasferta a Forte dei Marmi e Siena.

Difficile ma meritato il risultato degli Under 17 Blue Factor di coach Raffaele Biancucci, che sono andati ad espugnare la pista del Forte con il risultato di 4-2, al termine di un incontro bello e combattuto contro una squadra solida, che solo sette giorni prima era andata a vincere a Follonica per 4-3. I giovani biancocelesti hanno riscattato il passo falso dell’esordio a Viareggio, ma soprattutto hanno mostrato di aver totalmente cambiato volto rispetto ad una settimana fa. Difesa alta e velocità sono state le armi in più dei castiglionesi, che dopo essere andati sotto e aver chiuso sul pareggio la prima frazione, hanno allungato nella ripresa vincendo una partita complicata ma certamente meritata. Ora i ragazzi di Biancucci sono rientrati in classifica nella corsa ai playoff, obiettivo dichiarato di stagione.

Gli Under 13 di Gigi Brunelli targati con il nuovo sponsor Virgilio Riparbelli, hanno avuto vita facile nella città del Palio imponendosi con l’eloquente risultato di 21-0 contro il Siena, che già di per sé racconta della differenza in pista tra le due formazioni. I piccoli biancocelesti erano all’esordio in campionato ed hanno decisamente iniziato col piede giusto. Tutti gli atleti sono andati a referto tra i marcatori ed anche questa è una piccola soddisfazione di squadra.

I tabellini delle squadre biancocelesti:

Under 17 Blue Factor Hc Castiglione: Grossi, Montauti (1), L.Mantovani, Bigliazzi, Valenti, Biancucci, M.Mantovani (1), Santoni (2). All. Raffaele Biancucci

Under 13 Riparbelli Hc Castiglione: Shareef, Ren (2), Cornacchini (8), Palushi (3), Donnini (4), Mugnai (3), Rosadini (1). All. Luigi Brunelli.