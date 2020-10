A casa o take away: ecco la MAPPA dei bar e ristoranti della Maremma

GROSSETO – A domicilio o take away: ecco le prime attività che sono pronte a offrire i servizi di consegna a casa e d’asporto. Nella mappa sopra trovate in blu quelle che offrono entrambi i servizi in verde quelle per il solo domicilio e in rosso quelle per il solo take away,

Con le nuove disposizioni introdotte con il Dpcm del 25 ottobre (chiusura alle 18 per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) IlGiunco.net rilancia l’idea della mappa interattiva delle attività che offriranno da oggi ai loro clienti il servizio di consegna a domicilio o quello d’asporto.

Una mappa che IlGiunco.net mette a disposizione gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta. Si tratta di una delle iniziative che il quotidiano della provincia di Grosseto mette in campo nell’ambito del progetto #sceglilaMaremma per valorizzare il nostro territorio e le imprese che qui operano.

Ecco come fare per essere segnalati nella mappa – Se hai un ristorante, una pizzeria, un bar, una gelateria o una pasticceria e offri questo servizio, compila il modulo che trovi in basso, così potrai essere aggiunto nella mappa e nell’elenco. L’inserimento all’interno dell’articolo è gratuito.

IlGiunco.net ha predisposto un ulteriore servizio di comunicazione. Gli esercenti e le attività che vorranno avere un articolo personalizzato (notizia sponsorizzata), una visibilità mirata all’interno del giornale e sulla pagina Facebook che ha oltre 47mila fan possono scrivere a pubblicita@ilgiunco.net

—