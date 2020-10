ULTIM’ORA – Conte ha firmato il Dpcm: bar e ristoranti chiusi alla 18. Aperti la domenica. ECCO IL TESTO

GROSSETO – Il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che contiene le misure di contenimento del contagio da coronavirus. Il provvedimento entrerà in vigore domani, lunedì 25 ottobre, e resterà operativo fino al 24 novembre.

Come già annunciato nella giornata di ieri e come era stato anticipato nella bozza fatta circolare nelle ultime ore, il Dpcm dispone la chiusura anticipata dei locali, bar e ristoranti, a partire dalle 18. Rispetto alla bozza originaria i locali potranno rimanere aperti la domenica.

Le altre misure – Stop alle attività di palestre, piscine, teatri, cinema, sale da gioco, scommesse e bingo. Per la scuola si chiede di rendere il più flessibile possibile l’orario dell’attività didattica con ingresso per le scuole superiori non prima delle 9 e con la possibilità della didattica a distanza per almeno il 75%.

Conte in diretta – Sarà il premier Giuseppe Conte a illustrare nel pomeriggio tutte le norme introdotte con il Dpcm in diretta.

Qui trovate il testo ufficiale: LINK