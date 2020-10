I Pattinatori Maremmani lodati da Vivarelli Colonna: «Atleti affermati a livello europeo»

GROSSETO – Un altro incontro speciale per il primo cittadino grossetano. “Il pattinaggio di velocità corre a Marina – ha raccontato il sindaco Vivarelli Colonna – Oggi, con l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi, ho incontrato una giovanissima rappresentanza della squadra Pattinatori Maremmani di Marina di Grosseto. Marina è da sempre culla di grandi campioni. Qui il pattinaggio è stato per molti anni una “tradizione”, grazie alla presenza di un pattinodromo immerso nella nostra stupenda pineta maremmana”.

“La società si compone di atleti già affermati – ha continuato – che si allenano in modo professionistico a livello nazionale (pur essendo uno sport dilettantistico) raggiungendo traguardi importanti a livello europeo, sia da più piccoli che si affacciano al mondo agonistico o che fanno sport solo per passione e attività motoria. Voglio ringraziare tutta la squadra, guidata dalla grande passione della presidente Elena Sandroni, per gli ottimi risultati raggiunti e augurare loro un grande in bocca al lupo per il futuro, certo che sapranno portare in alto, in tutto il paese, il nome della Maremma”.