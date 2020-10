Grosseto, primo punto allo Zecchini. Galligani risponde a Giorgione

GROSSETO – Primo pareggio e primi punti allo Zecchini per il Grosseto. Un Grosseto sornione nel primo tempo, che aumenta il ritmo nella ripresa dopo aver subito il vantaggio ospite e trova il pari con Galligani in quattro minuti. Un punto che tutto sommato giusto per quanto fatto vedere in campo.

Foto di Paolo Orlando

Turno over minimo per i biancorossi, che si presentano in campo con Barosi tra i pali, Ciolli e Gorelli centrali con Polidori e Raimo sugli esterni. Vrdoljak davanti alla difesa con Kraja e Sersanti mezz’ali e Pedrini trequartista a supporto di Galligani e Moscati. Partono forte gli ospiti e dopo appena cinque minuti sfiorano la rete con un bel rasoterra di Manconi che Barosi, con un grandissimo tuffo, devia in angolo. Al 7’ risponde il Grosseto con il tiro da fuori di Vrdoljak, che strappa i primi applausi convinti ai tifosi, respinto da Savini. Dopo un’attenta fase di studio arriva, al 34’, l’incornata di Cori che batte Barosi ma si stampa sulla traversa. Al 41’ ancora Grifone, con l’azione iniziata prepotentemente da Galligani, la palla arriva al limite dell’area sui piedi di Kraja che si coordina e prova il tiro rasoterra, fuori di un soffio. Nella ripresa Albinoleffe in vantaggio dopo 9’ minuti con il colpo di testa di Giorgione. Il vantaggio ospite dura però solo 4’ perché il Grifone pareggia con Galligani, lesto a bruciare sul tempo Mondonico, e a insaccare alle spalle di Savini. Il Grosseto mette all’angolo gli ospiti e sfiora il vantaggio prima con un bel tiro di Kraja e subito dopo con Russo sotto porta. Finisce con un punto a testa tra Grosseto e Albinoleffe, con un risultato giusto che vede i biancorossi conquistare il primo pareggio e il primo punto tra le mura del Carlo Zecchini.

Grosseto-Albinoleffe 1-1

GROSSETO: Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo (23’ st Cretella), Vrdoljak, Kraja (30’ st Kalaj), Sersanti, Pedrini (14’ st Russo), Galligani (30’ st Sicurella), Moscati (14’ st Boccardi). A disposizione: Antonino, Simeoni, Pierangioli, Fratini, Campeol, Manicone, Bertoli. All. Magrini.

ALBINOLEFFE: Savini, Cerini, Nichetti, Canestrelli, Tomaselli, Cori, Mondonico, Gusu, Giorgione, Manconi (28’ st Gabbianelli), Gelli (1’ st Galeandro). A disposizione: Brevi, Caruso, Berbenni, Maffi, Piccoli, Miculi, Ghezzi. All. Zaffaroni.

ARBITRO: Simone Taricone di Perugia (Fabio Dell’Arciprete di Vasto, Giacomo Monaco di Termoli).

RETI: 9’ st Giorgione, 13’ st Galligani.

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.