Verso la serie B2, il Grosseto Volley School ricevuto dal sindaco e dall’assessore allo sport

GROSSETO – Un omaggio ad un’altra bella realtà sportiva maremmana da parte del sindaco Vivarelli Colonna. “Oggi ho incontrato, con l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – ha detto il primo cittadino – il Grosseto Volley School, team che quest’anno parteciperà al campionato nazionale di serie B2, inserito nel girone sardo-laziale. La squadra non è nuova a questa serie avendo già partecipato per ben due volte a questo torneo, mentre gli altri anni ha sempre giocato in serie C regionale disputando con successo i campionati di vertice”.

“Il Grosseto Volley School – ha concluso Vivarelli Colonna – rappresenta la più grande realtà pallavolistica del territorio con circa 200 atlete tesserate, dal mini volley alla prima squadra, e per questo voglio augurare a tutta la società, agli allenatori ma soprattutto alle ragazze un grosso in bocca al lupo”.