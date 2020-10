FOLLONICA – Niente sanzioni, ma informazione, condivisione e controlli sono gli obiettivi dell’amministrazione per contrastare l’aumento dei contagi da Covid-19. Come annunciato dall’amministrazione comunale, a partire da oggi la Polizia municipale ha intensificato i controlli nella città per vigilare sul corretto distanziamento e sull’uso della mascherina.

Oggi pomeriggio i vigili urbani, con il comandante Luciano Bartoli, sono stati impegnati a monitorare la zona del centro e il lungomare. Con loro c’era anche il primo cittadino, Andrea Benini. Da domani gli agenti della Municipale saranno impegnati anche agli ingressi e alle uscite delle scuole, nei parchi e nei quartieri».

«Non vogliamo sanzionare o reprimere nessuno – dice Benini -. L’attività di controllo vuole essere un lavoro di sostegno alla città, di stimolo e di accompagnamento da parte dell’amministrazione. Il nostro vuole essere un segnale di presenza positiva del vigili urbani, di avvertimento e d’informazione».

Abbiamo seguito l’iniziativa con le foto di Giorgio Paggetti.