GROSSETO – Ultimo fine settimana del mese di ottobre in Maremma. Due giornate uggiose sono quelle di sabato 24 e domenica 25, con qualche pioggia che all’interno potrebbe assumere anche carattere temporalesco.

Partendo dalla giornata di sabato 24 ottobre: nel capoluogo massime stabili, sempre attorno ai 20 gradi, con minime in leggero calo (da 16 a 14). Come detto piogge leggere.

All’interno, invece, sono possibili anche temporali, con temperature più basse. Sulla Vetta Amiata, ad esempio, la temperatura minima tornerà ad avvicinarsi a quota zero gradi centigradi.

Le temperature resteranno simili anche nella giornata di domenica 25 ottobre, con il sole che tornerà a fare capolino tra le nuvole, pur in un quadro che resta di incertezza e in cui non vanno escluse nuove precipitazioni.

