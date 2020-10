Giovanili del Grosseto: ko di misura per la Primavera, posticipata la gara degli Under 17

GROSSETO – Esordio che lascia l’amaro in bocca per i ragazzi di mister Pieri, battuti 2-1 dalla Viterbese sul rettangolo di gioco di Ronciglione nel campionato Primavera 3.

Parte bene il Grosseto, ma la conclusione al 3’ di Rotondo che impegna Benvenuti sarà l’unica occasione creata nella prima frazione di gioco. La Viterbese prende in mano il gioco senza creare però occasioni, fino al vantaggio al 23′. Bella azione sulla sinistra di Eleuteri, cross per Capone che controlla e piazza la palla all’angolino alla sinistra dell’incolpevole Brunetti. Al 32′ palo di Capone a sfiorare il raddoppio.

Grosseto più determinato a inizio ripresa con rapide combinazioni palla a terra che mettono in difficoltà la difesa locale. Al 51′ primo cambio per mr. Pieri, fuori Filippi dentro Valente. Al 56′ punizione di Marraccini alta sulla traversa. Al 60′ perfetto cross di Valente, in spettacolare sforbiciata sul secondo palo sfiora l’eurogoal Riitano proprio un minuto prima di lasciare il campo a Meacci.

Al 68′ pareggio dei biancorossi. Ancora Valente in evidenza, steso in area dopo aver saltato Macrì: è rigore, che Marraccini trasforma con una potente conclusione sotto la traversa. La Viterbese accusa il colpo e sbanda pericolosamente. Al 77′ azione personale di Perrella e conclusione alta sulla traversa. Due minuti dopo Mema serve Valente e cross immediato, girata debole di Perrella parata di Benvenuti. All’81′ contropiede con Valente che lancia Meacci, anticipato all’ultimo solo davanti a Benvenuti. Nel momento migliore dei maremmani arriva il definitivo vantaggio dei locali: rilancio in profondità, incomprensione difensiva della quale approfitta Moretti, che viene steso in area. Penalty netto che Piromalli trasforma con freddezza.

Subito in campo Sarno per Rotondo e nel finale Grosseto ancora pericoloso ma senza raggiungere un pari non demeritato. Sabato prossimo impegno casalingo per i torellini contro la Pistoiese.

VITERBESE: Benvenuti, Macrì, Eleuteri, Pompei, Ricci,Pellegrini, Ferramisco, Moretti, Capone, Palermo, Cannizzaro. A disposizione: Campagna, Pasquarelli, Antonazzo, Spolverini, Lavella, Sebastianelli, Ercolani, Maggese, Fiammenghi, Cardinali, Piromalli. All. Boccolini.

US GROSSETO: Brunetti, Basilicata, Mema, Filippi, Fregoli, Sacchini, Perrella, Marraccini, Rotondo, Gafa’, Riitano. A disposizione: Mastrangelo, De Michele, Cerulli, Lupo, Angiolini, Franceschini, Valente, Meacci, Sarno. All. Pieri.

MARCATORI: 32′ Capone, 23’ st (rig.) Marraccini, 38’ st (rig.) Piromalli.

Finisce 4-1 per gli azzurri la gara di esordio degli Under 13 di mister Shaba, impegnati a Monteboro proprio contro l’Empoli. Nel primo tempo biancorossi in vantaggio con rete di Berardone, cui segue il pari dei locali. Secondo tempo molto combattuto ma più gestito dai locali, che esultano 3-0. Nel terzo tempo empolesi in rete nel finale, dopo un’altra frazione tirata e con grande impegno da parte di entrambi.

Questa la rosa del Grosseto: Musardo, Di Domenico, Cantalino, Pascolini, Chelini, Mussio, Corti, Berardone, Mastacchi, Tosi, Fanciulli, Canuti, Gigli, Vanni, Artino. Allenatore Shaba.

Questa la rosa dell’Empoli: Sinatti, Manetti, Scaglione, Magherini, Mennini, Bendinelli, Nesti, Fanteria, Botti, Berrugi, Santoro, Guidi, Baroncelli, Campetti, De Lucia, Fiorenzuoli. All. Saccà.

Rinviata a data da stabilire la partita degli Under 15 e posticipata a mercoledì 28 quella degli Under 17, entrambe impegnati in un turno casalingo contro l’Arezzo.