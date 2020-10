Falsi certificati di residenza per ottenere la carta d’identità nei comuni

ROCCASTRADA – Volevano farsi rilasciare la carta d’identità, ma il certificato di residenza che hanno esibito era falso. Per questo motivo due extracomunitari, un pakistano e un afghano, sono stati denunciati per vari reati di falso, dalla stazione dei Carabinieri di Roccastrada.

I due si sono presentati allo sportello anagrafe del Comune di Roccastrada per richiedere il rilascio della carta d’identità, esibendo un certificato di residenza sospetto.

I Carabinieri hanno appurato che il certificato era falso. L’indagine è proseguita con una serie di perquisizioni ai domicili dei due, dove i militari hanno trovato e sequestrato vari certificati di residenza con l’intestazione del Comune, oltre a false attestazioni di conoscenza della lingua italiana. Gli stessi documenti sono stati trovati anche in formato file editabile in una pen-drive a loro in uso. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.