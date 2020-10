Vivarelli Colonna onora i master di Track & Field e Atletica Grosseto trionfanti ad Arezzo

GROSSETO – Incontri speciali da parte del sindaco Vivarelli Colonna, che dopo Joachim Nshimirimana ha accolto e reso onore ad altri alfieri della categoria Master reduci dai successi dei tricolori di Arezzo. “Continua il periodo d’oro per l’atletica maremmana – ha detto Vivarelli Colonna – oggi ho avuto l’onore di incontrare gli atleti della società Track&Field Master che hanno portato a casa 6 titoli agli scorsi campionati italiani master di atletica ad Arezzo. Oggi voglio fare i miei più sentiti complimenti ad Angela Mazzoli (5000 mt), Edoardo Poggiaroni (salto con l’asta), Mauro Pirino (marcia), Alessio Donnini (disco), Biagio Giannone (marcia), Sandra Franceschini (argento nella marcia), Michela Ambrosio (argento nella marcia), Massimo Passalacqua, Renato Goretti, Graziano Daddi, Biagio Giannone (staffetta 4*400). Si tratta di grandissimi risultati di cui tutta la Maremma non può che essere incredibilmente fiera”.

Omaggio anche ad un mezzofondista del team Atletica Grosseto Banca Tema: “Con l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi, ho avuto il piacere d’incontrare Maurizio Finelli, il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Finelli, debuttando nella categoria SM 40, ha trionfato ai Campionati Italiani Master di Arezzo negli 800 metri, con un tempo di 2′ 05″ 75. Un grande risultato per l’atleta già medaglia d’argento ai Mondiali in Corea nel 2017 sempre negli 800 metri. La soddisfazione è ovviamente tantissima. Per Maurizio Finelli in primis, ma anche per tutta la nostra Maremma”.