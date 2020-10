Otago e ginnastica per pazienti oncologiche: Comune di Grosseto al fianco della Uisp

GROSSETO – Martedì, 13 ottobre, la giunta comunale del Comune di Grosseto ha approvato un contributo finanziario per il progetto Otago, per la prevenzione delle cadute domestiche nei soggetti anziani, e per il progetto corso di ginnastica per pazienti oncologiche. Due iniziative promosse entrambe dalla Uisp di Grosseto.

“L’Amministrazione locale, ancora una volta, profonde una politica di assoluta vicinanza alle categorie di persone come gli anziani, che soprattutto nel periodo di lockdown hanno vissuto dei mesi particolarmente difficili, e le pazienti oncologiche, che meritano tutto l’aiuto possibile per il loro pieno recupero fisico e anche sociale”.

“Collaborare ai progetti Otago e Corso di ginnastica per pazienti oncologiche – hanno dichiarato Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco del Comune di Grosseto, e Mirella Milli, assessore alle Politiche sociali – è un motivo d’orgoglio. La Giunta comunale, approvando i finanziamenti, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua determinazione nel tutelare la salute dei propri cittadini, soprattutto per quelli versano in condizioni più complicate.

Proteggere categorie come quelle degli anziani o dei pazienti oncologici è un dovere di tutte le Istituzioni. Per questa ragione, la nostra Amministrazione, essendone perfettamente consapevole, non si è affatto tirata indietro”.