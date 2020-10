Olivone Millenario, un annullo speciale per celebrarlo. Il sindaco: «E’ un nostro simbolo»

SEMPRONIANO – Un annullo filatelico dedicato all’Olivone Millenario di Semproniano. Sabato 24 ottobre nell’Ufficio postale di Semproniano sarà presente, dalle 8,30 alle 12,30, il Servizio Filatelico Temporaneo con il timbro per l’annullo speciale della prima edizione dell’ “Olivone Millenario”.

Saranno annullati francobolli apposti su qualsiasi oggetto o documento. Sarà data anche la possibilità, a chiunque fosse interessato, di usufruire di questa occasione storica. La cartolina filatelica dedicata all’Olivone Millenario verrà invece consegnata in un secondo momento ad ogni famiglia del comune di Semproniano. “Voglio ringraziare Poste Italiane e l’amministratore delegato Del Fante per l’annullo – afferma il sindaco di Semproniano Luciano Petrucci – dandoci così la possibilità di partecipare al progetto “Piccoli Comuni” in modo da avere visibilità a livello nazionale e di storicizzare e pubblicizzare questo momento con il bollo dell’Olivone Millenario”. Luciano Petrucci descrive l’imponente pianta famosa anche lontano dal paese collinare.

“L’Olivone è un albero di ulivo plurimillenario -ricorda il Sindaco -noto in passato per la sua eccezionale altezza. Per raccoglierne le olive occorrevano tre piani di scale e chi lo faceva non scendeva a terra nemmeno per il pranzo, rimanendo a mangiare sui rami della pianta. Anche in seguito ai danni subiti da un fulmine, che ne aveva ridotto le dimensioni, l’albero raggiungeva comunque i ventuno metri di altezza. Durante una notte di maggio nel 1998, una o più persone, provocarono l’incendio della pianta monumentale versando benzina nella parte interna del tronco ed incendiandola alle radici.

Fortunatamente, però, il fuoco non ha causato la morte della pianta che, anche se notevolmente ridotta in altezza, ha prodotto nuovi polloni dalle radici. Crediamo che sia doveroso celebrare questo simbolo della nostra comunità e lo facciamo con un annullo filatelico destinato a restare nel tempo, a simboleggiare la longevità dell’Olivone”.