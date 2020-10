Gli Juniores del Follonica Gavorrano contro il Trestina, Biagetti: «Soddisfatto, ma dobbiamo crescere»

BAGNO DI GAVORRANO – Terzo turno di campionato per gli Juniores Nazionali dell Follonica Gavorrano, che

dopo i due pareggi contro Pianese e Team Nuova Florida ospiteranno gli umbri dello Sporting Trestina.

Una gara da affrontare con la massima concentrazione per i padroni di casa, che come dichiarato dallo stesso allenatore in settimana, hanno grandi margini di crescita. “Sono soddisfatto delle prime due uscite stagionali – ha detto il tecnico – i miei mi sono maggiormente piaciuti nel match di esordio contro la Pianese. Contro il Team Nuova Florida purtroppo non abbiamo avuto un buon impatto, poi siamo decisamente cresciuti nella ripresa. Questi ragazzi devono ancora crescere: quasi tutti provengono da un campionato provinciale. Il mio scopo è quello di un progetto biennale di crescita con loro per prepararli al calcio dei grandi, quello della prima squadra. Se ci sono elementi validi in prospettiva futura? Direi di sì, ma dobbiamo ancora avere pazienza e attenderli”.

Infine, lo stesso Giulio Biagetti apprezza il salto di qualità di tutto il settore giovanile avuto nell’ultimo anno con una dirigenza sempre più vicina. “Siamo consapevoli di rappresentare tre realtà importanti come Follonica, Gavorrano e Scarlino. Avere sempre dei dirigenti che non ti fanno mancare niente è una cosa da apprezzare tantissimo. Adesso non abbiamo più grosse problematiche di impianti e di campi da calcio per allenarci. La società sta lavorando molto bene sul futuro che parte dai giovani, solo così faremo il grande salto di qualità”.

Inizio del match ore 15,30; dirigerà l’incontro Colombi di Livorno, coadiuvato da Toschi e Cacelli.

Il programma completo della 3a giornata:

Cannara-Foligno

Follonica Gavorrano-Sporting Trestina

Montespaccato-Vis Artena

Perugia-Flaminia

Pianese-Rieti

Nuova Florida-Sinalunghese

Tiferno Lerchi-Monterosi