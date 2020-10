Dalla Primavera agli Under 13, tutte e sette le rose giovanili del Grosseto in campo

GROSSETO – Prima di campionato per la Primavera del Grosseto, che si unirà alle altre sei rose biancorosse per quello che si preannuncia come un grande weekend di calcio giovanile. I 2002-03 allenati da Mirko Pieri incroceranno i tacchetti coi coetanei della Viterbese in terra laziale, con fischio d’inizio alle 15 allo stadio Ginnasi di Ronciglione. Assente Ottaviani per squalifica, recuperati tutti gli infortunati, per un totale di ventidue ragazzi convocati.

E’ l’Arezzo l’avversario sia degli Under 17 che degli Under 15; fischio d’inizio sabato alle 15, al Palazzoli di Grosseto, per i ragazzi di Consonni, domenica alle 14,30 invece spazio ai ragazzi di Picardi al Centro sportivo.

Sempre domenica a Roselle alle 10 gli Under 16 se la vedranno con la Juve Stabia; alle 11 a Pontedera gli Under 14 sfideranno il team locale.

Trasferta anche per gli Under 13 che sabato alle 17 giocheranno all’impianto di Monteboro contro l’Empoli; la formazione B invece si misurerà con l’Empoli, domenica alle 12, al Centro sportivo.

Il programma:

Primavera 3: Viterbese-Us Grosseto, sabato h 15

Under 17: Us Grosseto-Arezzo, sabato h 15 (Palazzoli)

Under 16: Us Grosseto-Juve Stabia domenica h 10 (Centro sportivo)

Under 15: Us Grosseto-Arezzo, domenica h 14,30 (Centro sportivo)

Under 14: Città di Pontedera B-Us Grosseto, domenica h 11

Under 13: Empoli-Grosseto, sabato h 17

Under 13 B: Us Grosseto-Pistoiese, domenica h 12 (Centro sportivo)