Coronavirus, mascherine ffp2 per gli over70 e gli immunodepressi: al via la distribuzione

GAVORRANO – Proteggere i più deboli è la missione del Comune di Gavorrano che, su iniziativa del sindaco Andrea Biondi, consegnerà tramite le associazioni di volontariato attive sul territorio comunale (Vab, Auser e la Croce Rossa di Gavorrano e Ravi) due mascherine ffp2 per ogni cittadino over 70 e immunodepresso.

«Il mio ringraziamento in qualità di primo cittadino – dice Andrea Biondi – va alle associazioni del Comune di Gavorrano, che dall’inizio della pandemia hanno dimostrato di essere gli angeli custodi della nostra comunità».

Ecco i giorni, luoghi e orari di distribuzione a partire dalla prossima settimana (da lunedì 26 ottobre) per due settimane:

RAVI presso la Sede della CRI

martedì ore 10 – 12

venerdì ore 10 – 12

CALDANA presso la sede della CRI

venerdì ore 15 – 18

sabato ore 10 – 12

sabato ore 15 – 18

BIVIO RAVI presso sede VAB

martedì ore 15 – 18

GRILLI presso parco pubblico (gazebo VAB)

mercoledì ore 15 – 18

GIUNCARICO presso Piazza del Popolo (gazebo VAB)

giovedì ore 15 – 18

FILARE presso sede CRI

martedì 15 – 18

GAVORRANO presso sede CRI

mercoledi 16 – 18

BAGNO DI GAVORRANO presso sede Auser

martedì 15 – 18

mercoledì 15 – 18

sabato 15 – 18

Per le zone di campagna scoperte da tale distribuzione vi sarà un’organizzazione successiva per le persone che non riescono a recarsi presso i punti di distribuzione.