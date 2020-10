Coronavirus, calciatori in isolamento: saltano le partite del Follonica-Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Ci sono due ragazzi in isolamento domiciliare, per questo le partite sia del Follonica Gavorrano che degli juniores di domenica non si giocheranno.

«L’Us Follonica Gavorrano comunica che a seguito dell’isolamento domiciliare di due tesserati della rosa della squadra juniores nazionali e del contatto con sintomi riconducibili a Covid-19 da parte di un congiunto stretto di un tesserato della prima squadra – afferma la società unionista -, in attesa della comunicazione ufficiale da parte del Dipartimento interregionale, le gare Trastevere-Follonica Gavorrano, valevole per la quinta giornata del campionato di serie D girone E, e Follonica Gavorrano-Trestina, valevole per la terza giornata del campionato Juniores Nazionali girone G, sono rinviate a data da destinarsi».