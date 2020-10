Coronavirus a scuola: ad oggi sono 19 le classi interessate. Ecco in quali scuole

GROSSETO – In 15 giorni i casi di studenti positivi al tampone in tutta la provincia di Grosseto sono stati 20 «considerando tutti gli ordini e i gradi di scuola». La comunicazione viene dal provveditorato di Grosseto.

«Le scuole sino ad oggi interessate sono state gli istituti comprensivi Grosseto 1 e 2, Castel del Piano (primaria Arcidosso), Follonica 2, Gavorrano e Massa marittima. A questi si aggiungono gli Istituti superiori P. Aldi, Rosmini, Polo Amiata Ovest, Bernardino Lotti e Follonica» prosegue la nota del provveditore Michele Mazzola.

«L’ufficio scolastico provinciale è costantemente impegnato a monitorare il numero di casi positivi che hanno interessato le scuole della provincia grossetana. A seguito del rilevamento dei casi le scuole interessate, seguendo le indicazioni del dipartimento di prevenzione della Asl territoriale hanno provveduto a sospendere le attività didattiche in presenza per circa 19 classi. Per queste classi grazie all’attivismo delle scuole, dirigenti scolastici e docenti, è stato possibile attivare tempestivamente la didattica a distanza evitando l’interruzione delle lezioni».

«L’applicazione delle misure di sicurezza costituisce un importante contrasto alla diffusione del virus e richiede l’impegno di tutti, scuola, istituzioni, studenti, famiglie, docenti. Soltanto rispettando tali misure sarà possibile contenere la diffusione del virus che negli ultimi giorni sta raggiungendo livelli preoccupanti» conclude la nota.