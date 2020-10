Coronavirus, a Monte Argentario i positivi sono 10. Il sindaco: «Le scuole non hanno problemi»

MONTE ARGENTARIO – Nel consueto intervento settimanale con gli aggiornamenti sul Coronavirus a Monte Argentario, il sindaco Francesco Borghini – nel ricordare alla cittadinanza le regole da seguire – parla della situazione epidemiologica.

“Nel saldo tra nuovi positivi e guarigioni – afferma Borghini – dobbiamo segnalare 10 persone in isolamento perché positive, 6 di queste risiedono a Porto S.Stefano e 4 a Porto Ercole. I nuovi casi registrati dal mio ultimo comunicato di venerdì 16 ottobre sono in totale 6 mentre 4 casi risalgono ormai a periodi precedenti”.

“Il quadro clinico di tutti i soggetti positivi mi è segnalato come rassicurante ed è prevalente l’assoluta asintomaticità – prosegue – Segnalo come le attività didattiche sia nelle scuole di Porto Santo Stefano che in quelle di Porto Ercole si svolgono regolarmente non essendo nessuno degli alunni che la frequentano positivo al virus”.