MAGLIANO IN TOSCANA – Un bambino di undici anni, questa mattina, poco dopo le 10, è rimasto ferito nella zona di Colle di lupo, nel comune di Magliano in Toscana. Il piccolo sembra fosse in sella ad una mini moto quando è caduto.

Il bambino è stato trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni non sono, fortunatamente, gravi.