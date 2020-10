Attualità

Bilancio in pareggio per Unicoop Tirreno. Non succedeva da 16 anni

Per la prima volta dopo 16 anni, Unicoop Tirreno torna in pareggio di risultato operativo. Margine operativo lordo a 11,4 mln euro nel 1° semestre, più che quadruplicato rispetto al 2019. Per le misure Covid, a tutela della salute, Unicoop ha già speso oltre 4 milioni di euro.

