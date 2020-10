Avversari viareggini per le giovanili del Circolo Pattinatori, debutto per gli Under 13

GROSSETO – Tre formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto cercano un risultato positivo lontano dalla pista amica di via Mercurio. Rinviata infatti la sfida casalinga del Cieloverde Under 15 contro il Cgc Viareggio in calendario per sabato, saranno impegnate domenica in trasferta le altre squadre.

Il Picchianti Lavanderia Under 11, allenato da Stefano Paghi, sfida alle 11 il Cgc Viareggio (nella foto di Mimmo Casaburi, il portiere Andrea Conti).

Esordio stagionale per gli Under 13 del Bora Bora, guidati da Pablo Saavedra, di scena alle 11 sulla pista del Viareggio Hockey. Il tecnico argentino ha a disposizione per questa stagione una rosa giovanissima, con atleti nati tra il 2009 e il 2011: Leonardo Balducci, Nicholas Balducci, Tancredi Betti, Filippo Caselli, Leonardo Convertiti Mann, Sergio Croci (portiere), Nikolas Dervishi, Daniele Fonti, Francesco Masetti, Aleksander Muntean, Lorenzo Turbanti.

Impegno contro il Viareggio Hockey anche per il Cieloverde Under 17 di Marco Ciupi, che scenderà in campo alle 17.