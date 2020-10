Amore e incertezza: ecco la psichedelica “Mesmerize”, il nuovo singolo dei Calamari for lunch

PIOMBINO – “Mesmerize” è il secondo singolo, disponibile da oggi, venerdì 23 ottobre, che anticipa l’uscita dell’album d’esordio della band piombinese Calamari for lunch, pubblicato e distribuito da (R)esisto.

“Mesmerize” apre all’ambiguità di un’avventura amorosa e allucinogena realmente accaduta. La sensazione di incertezza che il fatto sia realmente successo. L’essere abbagliato durante l’azione e avere un ricordo vago al risveglio. Guidato dall’inconscio, è a metà strada tra sogno e realtà, combinato dal desiderio sessuale e dalla voglia di evadere con tutti i sensi percettivi.

Lasciando uno strascico di realtà, ti acceca al ricordo dell’azione vissuta intensamente, esasperando ancora di più il rapporto tra il reale e il fantasioso.

Calamari for lunch è una band toscana, di Piombino, ispirata e influenzata dalla cultura psichedelica, nata nel 2018, da una buona amicizia basata sull’amore reciproco per la musica rock, che ha guidato tutto in un progetto musicale.

La formazione è di cinque musicisti, composta da:

Gian Luca Gambardella (Frisco) – basso

Roberto Barlettai (King) – chitarra

Antonio Lepore (Nico) – voce e chitarra

Luca Pesare (Ronnie) – batteria

Alessandro Celandroni (Ink) – chitarra

Dopo alcune prove, tutto ha iniziato a prendere forma e si è trasformato in un concreto nuovo progetto, con la realizzazione del primo album omonimo dal titolo “Calamari For Lunch”.

Esce il 19 giugno 2020 “In The Lounge”, primo singolo, che anticipa l’uscita dell’album d’esordio della band.

Crediti videoclip

Diretto da Simone Gazzola

Fotografia di Stefano Campagna

Color Correction & Color Grading di Giantommaso Puglisi

