Zio Roberto, i nipoti Valentina e Stefano: sfida in famiglia al Trofeo Maremma

GROSSETO – Roberto, Valentina e Stefano, rispettivamente zio e nipoti, si affronteranno a suon di secondi sui tratti cronometrati del 44° Trofeo Maremma.

Una sfida nata per divertirsi alla gara di casa, che porterà Valentina in veste di navigatrice, ad affiancare il pilota e marito Simone Cumoli sulla fida Renault Clio N3; Stefano in veste di pilota sarà affiancato da Fabio Malossi, al debutto sulla Renault Clio R3C. A chiudere il trio è lo zio Roberto, che dopo qualche anno, torna a mettere il casco, anche lui al debutto sulla Renaul Clio RSP 2.0, con alle note l’esperto Emilio Coscini.

La gara si svolgerà sulle prove che hanno fatto innamorare i Ranieri dei Rally, infatti insieme ad altri appassionati hanno fondato El Grinta Team di Follonica. La manifestazione prenderà il via sabato 24 con le verifiche e shakedown a Scarlino; mentre la domenica gli equipaggi si sfideranno sui tratti cronometrati di Gavorrano, Capanne e la sempre rinomata Marsiliana. Arrivo previsto in serata al Palagolfo.