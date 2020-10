Trasferta in terra isolana per la Pallamano Follonica contro l’incognita Nuoro

FOLLONICA – I ragazzi del Follonica Starfish Pallamano si apprestano a volare in Sardegna per affrontare il Nuoro domenica prossima nella quinta giornata del girone di andata. Partita che si preannuncia come una vera incognita per i due mister Pesci-Cecchini, in quanto la formazione sarda ha lasciato quota 0 punti proprio domenica scorsa vincendo a Bologna. Follonica in formazione al gran completo ( rarità in questo inizio di stagione ), che cerca altri punti da mettere in cascina per vedere sempre più da vicino la quota salvezza vero obiettivo in casa del Presidente Vella.

La qualità del gioco espressa, l’intensità e soprattutto lo spirito di abnegazione visto sabato contro il Parma sono i caratteri principali presenti nel DNA della squadra del golfo; infatti trovarsi con solo 3 giocatori di movimento in campo, resistere e addirittura chiudere con un parziale di 2-1 sugli avversari la dice lunga su questo gruppo di giocatori che sta facendo davvero divertire gli appassionati di pallamano di Follonica.

Altro grande motivo di soddisfazione è il fatto che chiunque dalla panchina sia chiamato in campo riesce a non far rimpiangere chi è assente, e di questo va dato grande merito ai 2 allenatori e alla preparatrice atletica Dott.ssa Camilla Magnanelli che ha preparato la squadra in modo davvero egregio.

Sarà un’altra giornata da vivere in fervida attesa di news dalla Palestra Polivalente di Nuoro.