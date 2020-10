«Serve una nuova ambulanza pediatrica»: la Croce rossa lancia una raccolta fondi

ORBETELLO – Prosegue la raccolta fondi della Croce rossa italiana, Comitato della Costa d’Argento, per l’acquisto di una nuova ambulanza pediatrica.

Per aiutare la Croce Rossa in questo progetto è possibile rivolgersi alla sede di Orbetello, ufficio di segreteria, aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato od effettuare un bonifico sul conto Cri, presso Banca Tema agenzia di Orbetello ed al seguente IBAN: IT 19 F 08851 72322 0000 00202129.

Cri ringrazia per la sensibilità dimostrata sino ad oggi per questo progetto ormai a buon punto, la sezione soci di Unicoop Tirreno della Costa d’Argento e la delegata al progetto per la stessa Cri, Guya Sarperi di Orbetello, che collabora con area 6 di Cri, comunicazione e sviluppo associativo.

Ha fattivamente collaborato alle iniziative per questo progetto Cri anche l’agenzia Gamma di Corso Italia, ad Orbetello.