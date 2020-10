Presidenti di seggio e scrutatori: al via le domande. Ecco come fare

MONTE ARGENTARIO – Il Comune di Monte Argentario e quello di Santa Fiora stanno aggiornando il loro albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

A Monte Argentario gli interessati possono presentare domanda entro il 30 novembre. I requisiti per l’inclusione nell’albo degli scrutatori sono i seguenti: essere elettore del Comune; aver assolto agli obblighi scolastici; non trovarsi in alcuna delle condizioni descritte agli articoli 38 del Testo Unico delle leggi recanti le norme per l’elezione della Camera dei deputati, e 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Si ricorda che sono esclusi dalle funzioni di scrutatore i dipendenti dei Ministeri dell’interno e dei trasporti e dell’Ente Poste S.p.a – gli appartenenti alle forze armate in servizio – i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti – i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali – i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione

La domanda, indirizzata all’Ufficio Elettorale del Comune, può essere redatta, senza spese, su modulo stampato fornito dall’ufficio elettorale.

A Santa Fiora c’è tempo fino al 31 ottobre per fare la domanda al Comune di Santa Fiora di inserimento nell’albo unico comunale dei presidenti di seggio e fino al 30 novembre per richiedere l’inserimento nell’albo unico comunale degli scrutatori.

I relativi avvisi pubblici e i moduli di domanda sono pubblicati sul sito del Comune ai seguenti link:

https://www.comune.santafiora.gr.it/index.php/2-non-categorizzato/1089-aggiornamento-albo-delle-persone-idonee-all-ufficio-di-presidente-di-seggio-elettorale?fbclid=IwAR03lazxhL25DJthpcli6_UxuWS_TzdWa_PZLHaLSUYNFzPqbpPkoYnW8-c

https://www.comune.santafiora.gr.it/index.php/2-non-categorizzato/1090-aggiornamento-albo-unico-comunale-scrutatori-di-seggi-elettorali?fbclid=IwAR3xoZIdAKu6r3y62LvHsSORTb_w4yfeMYBFEMrHh4ZxCB_n3RNqqFfBkNw